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CAS назначил дату суда по делу о бонусах за Малкома, который перешёл из «Барсы» в «Зенит»

CAS назначил дату суда по делу о бонусах за Малкома, который перешёл из «Барсы» в «Зенит»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушаний на 22 марта по делу между санкт-петербургским «Зенитом» и испанской «Барселоной» о бонусах, прописанных при переходе Малкома в стан сине-бело-голубых, сообщает сайт суда.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее «Барселона» потребовала у «Зенита» € 450 тыс. в качестве бонусов за попадание в групповой этап Лиги чемпионов — 2022/2023. Это было прописано в контракте при переходе бразильца в стан петербуржцев из каталонского клуба. Однако сине-бело-голубые не принимали участия в этом турнире из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

Напомним, летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец провёл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также один раз победил в Кубке России.

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