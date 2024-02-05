Сёмин: для меня загадка, почему Пашинин не стал самостоятельным тренером

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что для него является загадкой, почему нынешний помощник Михаила Галактионова в стане железнодорожников Олег Пашинин не стал самостоятельным специалистом.

«Для меня тоже загадка, почему он не стал самостоятельным тренером. Олег — очень квалифицированный тренер. Он — современный тренер, хотя я не вижу разницы, что тренер был тогда, что сейчас. Но Пашинин досконально всё видит. Нужно иметь глаз такой, как у него.

Мне его мнение всегда было важно. Я всегда его выслушивал. А другое дело — принимаю я или нет. Но его мнение мне всегда было очень важно. Я думаю, что из него был бы хороший тренер, самостоятельный. Но почему он не пошёл, я не знаю. Я ему советовал», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После окончания карьеры Пашинин находился в стане железнодорожников в должностях фитнес-тренера, ассистента тренера, тренера молодёжной команды и исполняющего обязанности главного тренера. На данный момент Олег является помощником главного тренера красно-зелёных.