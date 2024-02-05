«Бешикташ» попытается подписать Груича, ранее клуб интересовался Зделаром из ЦСКА

Турецкий «Бешикташ» попытается подписать полузащитника «Порту» Марко Груича, ранее клуб интересовался футболистом московского ЦСКА Сашей Зделаром, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб планирует провести сегодня, 5 февраля, встречу с представителем Груича, чтобы завершить трансфер.

Груич является воспитанником «Црвены Звезды», откуда перебрался в «Ливерпуль», однако в английском клубе сербу не удалось закрепиться. Именно поэтому Марко отдавался в аренду в «Кардифф Сити», дважды – в «Герту» и «Порту», а летом 2022-го был выкуплен португальской командой.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде Зделара, который должен подписать контракт на 3,5 года. По информации источника, турецкий клуб начал искать замену травмированному полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.