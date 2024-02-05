Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия, новичок Артур отметился голом

«Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия, новичок Артур отметился голом
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль». Это был первый матч команд на этом турнире. Они играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия
05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Клаудиньо – 8'     2:0 Артур – 72'    

На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше.

Напомним, 1 февраля в рамках первого матча Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.

Турнирная таблица Кубка равноправия
Материалы по теме
Семак оценил новичка «Зенита» Педро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android