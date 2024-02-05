«Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия, новичок Артур отметился голом

Закончился матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль». Это был первый матч команд на этом турнире. Они играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше.

Напомним, 1 февраля в рамках первого матча Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.