Семак оценил новичка «Зенита» Педро

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак оценил новичка команды Педро, которому сегодня исполнилось 18 лет, благодаря чему он смог подписать профессиональный контракт с российским клубом. По словам Семака, Педро оставляет очень хорошее впечатление. Однако специалист почеркнул, что не стоит забывать о возможных проблемах молодых игроков, в числе которых нестабильность и эмоциональная шаткость.

«Пока он оставляет хорошее впечатление. Очень талантливый парень. Посмотрим, насколько его запала хватит, чтобы стабильно демонстрировать свои качества.

На сегодняшний день он себя хорошо показывает. Но не нужно забывать про эмоциональную составляющую. Любой игрок, который приходит в новую команду, пытается показать свой максимум, а иногда показывает даже больше, чем он умеет. Плюс вопрос, который актуален для любого молодого игрока — это стабильность», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса».