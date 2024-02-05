Агент Джикии: Георгий решил для себя, что остаётся в «Спартаке»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, сообщил о желании его клиента продолжить карьеру в стане красно-белых.

«По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остаётся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение на счёт этого всего», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.