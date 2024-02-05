Агент Джикии: у нас есть право подписать соглашение с любым клубом, в «Спартаке» это знают

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, сообщил, что будет предлагать своему клиенту различные варианты продолжения его карьеры.

«От себя могу сказать сугубо непрофессионально и по-дилетантски. Руководство «Спартака» идёт на соблюдение субординации. К Абаскалю есть доверие, он принимает все футбольные решения. Поэтому в этой ситуации руководство клуба встало на сторону не игрока, а главного тренера. На мой взгляд, когда тренер ищет общий язык с футболистами, результаты становятся лучше. Абаскаль не решился находить общий язык. Он гнёт свою линию. Возможно, такой авторитарный подход — это хорошо. Но с другой стороны — при таком подходе легко наступить на грабли. Мы же не знаем, сколько Гильермо будет здесь работать: четыре месяца или 10 лет. Это одному богу известно. Сейчас мы просто внесли ясность. Приоритет Георгия — всегда быть в «Спартаке». Но теперь у нас есть право вести переговоры и даже подписать соглашение с любым клубом — руководство «Спартака» это знает. Я как представитель игрока буду делать свою работу: я буду озвучивать все варианты Георгию, а он – принимать решение. Всё будет прозрачно», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, ранее Шпинёв сообщил, что этой зимой интерес к Джикии проявляли «Ростов» и «Локомотив».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.