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Тренер «Зенита» Семак выделил игроков, которые проявили себя в матче с «Аль-Духаилем»

Тренер «Зенита» Семак выделил игроков, которые проявили себя в матче с «Аль-Духаилем»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил футболистов команды, которые проявили себя в матче 1-го тура Кубка равноправия с «Аль-Духаилем» (2:0).

«Сложно кого-то выделить. Думаю, что многие игроки сегодня провели хороший матч — наши центральные защитники Эракович и Нино смотрелись очень убедительно. Что касается атаки, то полезно играл Матео Кассьерра, Клаудиньо провёл очень хороший матч. Наши новички Педро и Артур пока привыкают к нагрузкам и требованиям — их качества видны, но свежести им, наверное, пока не хватает», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, на девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После одного сыгранного матча Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше. «Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля.

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