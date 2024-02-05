Бушманов: Джикия был важным игроком для «Спартака», но ситуация немного поменялась

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе из московского клуба центрального защитника Георгия Джикии, чей контракт заканчивается в конце нынешнего сезона.

«Станет уход Джикии потерей или не станет, зависит от тех игроков, которые остаются и будут играть на позиции центрального защитника в «Спартаке». Да, Джикия был важным игроком для команды много лет. В последнее время ситуация немного поменялась. Но у Джикии в последнее время были не лучшие игры. Так бывает в футболе.

Безусловно, он внёс большой вклад в «Спартак». Но что значит бесславно расстаются? У Джикии контракт до лета — его никто не выгоняет. Клуб свои обязательства выполняет. Тем более у Джикии одна из самых больших зарплат в команде. Я не вижу здесь никаких провокаций или неуважительного отношения со стороны «Спартака» к Джикии», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.