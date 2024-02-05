Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как нужно реформировать российский футбол в условиях санкций.

«Раз такая ситуация, нужно больше внимания уделить внутри страны всем подразделениям футбола, массовость поднять, что хорошо делает РФС. Есть детская лига, потрясающее соревнование. В ней играют около 160 команд. И эти 160 команд ездят в другие города, играют официальные матчи на центральных стадионах. Это команды в возрасте до 16 лет. Нужно увеличить количество соревнований ещё на более низком уровне. Нужна массовость. Это один из факторов дальнейшего процветания.

Но лига слабее стала, конечно. Нет топовых иностранцев. Но я не согласен, что аутсайдеры стали слабее. Наоборот, подравнялись. Больше возможностей для российских футболистов. Но есть нюансы, которые нужно сделать лучше. Например, повысить интенсивность. Игрок уходит с поля, если его команда выигрывает, то он тянет время. Нужно с этим бороться. Мы можем принимать решения и без ФИФА. Он должен выходить в течение 10 секунд. Если не вышел, значит, тот, кто его меняет, не выходит минуту. Дальше, если игрок лежит после падения, то пусть уйдёт и минуту отдыхает там. Тогда он будет меньше лежать. Это тоже касается интенсивности.

В целом я не думаю, что это отлучение от турниров пойдёт на пользу. Это большая проблема. Международные турниры — это ещё и большие заработки. Я лично читал, сколько «Локомотив» за три года в еврокубках заработал. Под 100 млн. «Локомотив» был на третьем месте по этим заработкам. На первом месте был «Зенит», на втором — ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение остаться в УЕФА.