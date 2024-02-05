«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 5 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). В качества главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Брентфорд»: Флеккен, Коллинз, Пиннок, Ми, Роэрслев, Йенсен, Нёргор, Янельт, Регилон, Мопе, Тони.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Силва, Де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанд.
Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Брентфорд» после 21 сыгранного матча АПЛ располагается на 15-м месте с 22 очками. «Манчестер Сити» находится на третьей строчке с 46 очками.
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