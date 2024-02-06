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Стали известны имена лучших вингеров на текущий момент по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 10 лучших вингеров на текущий момент сезона. Список возглавил египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах, на втором месте расположился англичанин Букайо Сака, выступающий за лондонский «Арсенал». Тройку лидеров рейтинга замкнул игрок «Манчестер Сити» Филип Фоден.

10 лучших вингеров на текущий момент по версии FourFourTwo:

Мохамед Салах («Ливерпуль»); Букайо Сака («Арсенал»); Филип Фоден («Манчестер Сити»); Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»); Родриго Гоэс (мадридский «Реал»); Хави Симонс («РБ Лейпциг»); Лерой Зане («Бавария»); Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»); Деян Кулушевски («Тоттенхэм»); Ламин Ямал («Барселона»).

Напомним, в нынешнем сезоне лидер рейтинга Салах принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и девятью результативными передачами.