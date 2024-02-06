Владимир Кузьмичёв: «Спартак» не готов предложить Джикии контракт

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв заявил, что клуб не готов предложить защитнику команды Георгию Джикии новый контракт.

«Вне всяких сомнений, это совместная позиция Шпинёва и Джикии. Насколько я понял, перед этим была встреча между Малышевым, Амаралом и Шпинёвым. Посыл, наверное, идёт не от Вадима. Абаскаль пока не видит Георгия в основе, «Спартак» не готов предложить ему контракт, как мне показалось.

Я знаю Георгия с момента, когда он был в академии и только становился профессиональным футболистом. У него были тяжёлые времена, его не брали даже в дубль, он прошёл Вторую лигу, ФНЛ, потом попал в РПЛ. Лёгкого пути в карьере у него не было, Джикия стойко переносил трудности. Несмотря на невзгоды, он двигался вперёд.

Зная его характер, даже в такой напряжённой ситуации он не будет устраивать заговор или интриги, Георгий будет профессионально относиться. Футбол – травматичная игра, всякое может быть. Если переход не состоится, то он может появиться на поле и показать, что по отношению к нему поступают несправедливо. Его это точно не сломает», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.