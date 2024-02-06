«Манчестер Сити» благодаря хет-трику Фодена одержал волевую победу над «Брентфордом»

Сегодня, 6 февраля, проходил матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра шла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Джарред Джиллетт. Матч начался в 23:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Марк Флеккен вынес мяч от своих ворот, Айван Тони отодвинул в борьбе Натана Аке, совсем неожиданно Ниль Мопе выскочил один на один с Эдерсоном и чётко пробил низом в дальний угол. На 45+3-й минуте Кевин Де Брёйне с правого полуфланга загрузил в штрафную, мяч после ошибки игрока хозяев отскочил к Филу Фодену, который сравнял счёт. На 53-й минуте Фоден вывел гостей вперёд. На 70-й минуте Родри из центра поля покатил на линию штрафной Эрлингу Холанду, который в касание отыграл на Фодена, Фил ворвался между защитниками и легко переиграл голкипера.

На данный момент «Брентфорд» после 22 сыгранных матчей АПЛ располагается на 15-м месте с 22 очками. «Манчестер Сити» находится на второй строчке с 49 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 51 очком после 23 проведённых игр.