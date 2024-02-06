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Фил Фоден прокомментировал свою хорошую результативность в сезоне-2023/2024

Фил Фоден прокомментировал свою хорошую результативность в сезоне-2023/2024
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своей форме в сезоне-2023/2024.

Вчера, 5 февраля, «горожане» обыграли «Брентфорд» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. Фоден оформил хет-трик.

«В чем ключ моей хорошей формы? Наверное, игра с фантастическими игроками, и желание забивать, попадать в штрафную. Так что сочетание того и другого помогаем мне забивать.

Первый гол? Я рад, что забил гол перед самым перерывом. Думаю, это придало нам немного импульса во втором тайме. Я в восторге от этого гола», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Фоден сыграл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

После 23 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).

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