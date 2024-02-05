Хосеп Гвардиола рассказал о влиянии 23-летнего полузащитника Фила Фодена на команду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Фила Фодена.

«Он стал понимать игру немного лучше. У него есть чувство гола, передачи, рабочая этика. В его возрасте я не знаю, сколько игр провёл, сколько титулов выиграл.

Он может играть на пяти позициях. Когда он играет в центре, присутствует качество. Когда он играет широко, у нас также есть ощущение, что он может создать что-то в сложных матчах, когда пространства не так много.

Он сыграл две игры на чемпионате мира, и с тех пор его влияние было решающим. Фил всегда играл хорошо, начиная с 16 лет, когда мы поняли, что у него есть особый талант, а теперь ещё и много голов и передач», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Фоден является воспитанником «горожан», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Фоден сыграл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.