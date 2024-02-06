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Гвардиола похвалил Холанда за игру в матче с «Брентфордом»

Гвардиола похвалил Холанда за игру в матче с «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1).

«Не назову ни одного нападающего, кроме Холанда, который чувствовал бы себя комфортно на поле в окружении шести игроков соперника. Даже топ-форварды не справились бы с этим. Благодаря действиям Эрлинга и Хулиана (Альвареса. — Прим. «Чемпионата») у Фила Фодена и Кевина Де Брёйне было больше свободного пространства, которым они могли пользоваться. Без Холанда было бы сложнее в матче с «Брентфордом», он нам здорово помог», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

Напомним, в состоявшемся накануне, 5 февраля, матче 23-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» «горожане» одержали волевую победу благодаря хет-трику Фила Фодена.

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