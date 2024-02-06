Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — АДО Ден Хааг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Де Брёйне сделал 104 результативные передачи в АПЛ с 2015 года

Кевин Де Брёйне сделал 104 результативные передачи в АПЛ с 2015 года
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сделал 104 результативные передачи в матчах английской Премьер-лиги с тех пор, как присоединился к клубу в 2015 году. За это время никто не ассистировал партнёрам чаще, чем хавбек «горожан».

На втором месте в списке самых ассистирующих футболистов АПЛ с 2015 года находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (66 голевых передач). Третий — полузащитник «Манчестер Юнайтед» и бывший футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (65). У защитников «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и Эндрю Робертсона 57 и 55 результативных передач соответственно.

Напомним, в состоявшемся вчера, 5 февраля, матче 23-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» Кевин Де Брёйне отдал голевую передачу на Фила Фодена, который в этой встрече оформил хет-трик.

Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android