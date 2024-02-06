Кевин Де Брёйне сделал 104 результативные передачи в АПЛ с 2015 года

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сделал 104 результативные передачи в матчах английской Премьер-лиги с тех пор, как присоединился к клубу в 2015 году. За это время никто не ассистировал партнёрам чаще, чем хавбек «горожан».

На втором месте в списке самых ассистирующих футболистов АПЛ с 2015 года находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (66 голевых передач). Третий — полузащитник «Манчестер Юнайтед» и бывший футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (65). У защитников «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и Эндрю Робертсона 57 и 55 результативных передач соответственно.

Напомним, в состоявшемся вчера, 5 февраля, матче 23-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» Кевин Де Брёйне отдал голевую передачу на Фила Фодена, который в этой встрече оформил хет-трик.