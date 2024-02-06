Обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда

Состоялся второй день судебного заседания по делу бывшего правого защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, задержанного по обвинению в сексуальном насилии. Об этом информирует AS.

По информации источника, в зал судебного заседания прибыла мать Алвеса, которая хотела увидеть своего сына. Однако перед началом судебного разбирательства бразильский экс-футболист попросил суд, чтобы его мать и прочие члены семьи были выведены из зала.

Представители Алвеса обратились к суду с ходатайством о том, чтобы прекратить расследование в отношении экс-игрока по причине нарушения его права на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, защита Алвеса отметила тот факт, что экс-футболисту не был сделан тест на содержание количества алкоголя в крови после его предполагаемых насильственных действий. Однако судья отклонил ходатайство представителей экс-футболиста.

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.