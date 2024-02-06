Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» готов предложить игроку «Юнайтед» Варану контракт в размере € 58 млн в год

«Аль-Наср» готов предложить игроку «Юнайтед» Варану контракт в размере € 58 млн в год
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Наср» крайне заинтересован в приобретении центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить 30-летнему футболисту заработную плату в размере £ 50 млн (€ 58 млн) в год.

Подчёркивается, что Варан недоволен своим положением в команде Эрика тен Хага. В свою очередь, клуб не станет препятствовать уходу защитника.

Напомним, в нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Санчо, Антони, Варана и Каземиро в Саудовскую Аравию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android