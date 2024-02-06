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Экс-тренер «Спартака» Каррера сожалеет о ситуации между Джикией и Абаскалем

Экс-тренер «Спартака» Каррера сожалеет о ситуации между Джикией и Абаскалем
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации между капитаном красно-белых Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Напомним, ранее в СМИ сообщалось о конфликте Джикии с Абаскалем, из-за чего защитник потерял место в составе.

«Жаль, что между Абаскалем и Джикией сложилась такая ситуация. Надеюсь, Георгий ещё сможет стать основным игроком «Спартака», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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