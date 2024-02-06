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Руководитель «Твенте»: из-за ситуации с Украиной было бы легче продать Угальде в Испанию

Руководитель «Твенте»: из-за ситуации с Украиной было бы легче продать Угальде в Испанию
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Советник правления «Твенте» Ян Стройер объяснил высказывания технического директора нидерландского клуба Арнольда Брюггинка о том, что они не хотели отпускать нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Ранее технический директор „Твенте“ заявлял, что клуб не хотел продавать Угальде в Россию? Конечно, из-за ситуации с Украиной было бы легче, если бы Манфред переходил в Испанию или куда-то типа того. Это нормально, что такой вариант был бы проще. Именно это Брюггинк имел в виду, что трансфер в Англию, Испанию или Италию был бы легче осуществим. Но в любом случае всё закончилось», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.

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