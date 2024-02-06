Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов предположил, какому клубу РПЛ подошёл бы Георгий Джикия. Напомним, есть вероятность ухода защитника из московского клуба.

«Пока Абаскаль будет в «Спартаке», Георгию просто необходимо перезапустить свою карьеру. С его опытом и навыками он пригодится многим клубам. Если он начнёт снова играть, то восстановит игровой тонус. Думаю, какой-то другой команде он обязательно поможет. Понятно, что в «Зените» или «Краснодаре» ему будет тяжело. Я считаю, что Джикия подошёл бы «Локомотиву», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.