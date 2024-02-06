Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Твенте» ответили на слухи, что руководитель покинул клуб из-за трансфера Угальде в РФ

В «Твенте» ответили на слухи, что руководитель покинул клуб из-за трансфера Угальде в РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Советник правления «Твенте» Ян Стройер отреагировал на информацию в СМИ о том, что член наблюдательного совета нидерландского клуба Джон Бирлинг покинул должность в знак несогласия с решением продать Манфреда Угальде московскому «Спартаку». В прессе появлялись слухи, что функционер был против сотрудничества с Россией.

«Правдива ли эта информация? Нет. Его уход вообще никаким образом не связан с трансфером Угальде. Он задолго до этого уведомил нас, что покидает свою должность с 1 июня», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов. С российским клубом нападающий подписал контракт на 4,5 года.

Материалы по теме
Угальде — в топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака» в истории. Кто ещё в списке?
Истории
Угальде — в топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака» в истории. Кто ещё в списке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android