В «Твенте» ответили на слухи, что руководитель покинул клуб из-за трансфера Угальде в РФ

Советник правления «Твенте» Ян Стройер отреагировал на информацию в СМИ о том, что член наблюдательного совета нидерландского клуба Джон Бирлинг покинул должность в знак несогласия с решением продать Манфреда Угальде московскому «Спартаку». В прессе появлялись слухи, что функционер был против сотрудничества с Россией.

«Правдива ли эта информация? Нет. Его уход вообще никаким образом не связан с трансфером Угальде. Он задолго до этого уведомил нас, что покидает свою должность с 1 июня», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов. С российским клубом нападающий подписал контракт на 4,5 года.