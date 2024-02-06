Ещенко: Джикия сам должен выступить с заявлением. Моё мнение — он останется в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о будущем центрального защитника красно-белых Георгия Джикии в московском клубе. Ранее агент Джикии заявлял, что игрок может покинуть клуб, если главным тренером останется Гильермо Абаскаль.

«Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Моё мнение, что Джикия останется в команде. Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он ещё не ушёл, пока что бессмысленно что-то говорить», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв также сообщил, что приоритетом для его клиента является продолжение карьеры в «Спартаке». Также представитель защитника красно-белых отметил, что этой зимой Джикией интересовались «Ростов» и «Локомотив».