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В Испании неизвестные пытались сфотографировать футболисток в душевой

В Испании неизвестные пытались сфотографировать футболисток в душевой
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Футболисток испанского клуба «Альсасуа» пытались сфотографировать, когда они принимали душ после тренировки. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, инцидент произошёл в пятницу, 2 февраля. После тренировки футболистки отправились в раздевалку, после чего собирались принять душ. В какой-то момент девушки заметили, что возле окна находится группа лиц с мобильными телефонами, которые пытались сфотографировать их, когда они входили или выходили из душевой.

Обнаружив неизвестных, футболистки отправились на поиски, но злоумышленники сели в чёрный автомобиль и скрылись. Органы правопорядка автономной области Наварра, где базируется клуб «Альсасуа», были уведомлены о произошедшем.

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