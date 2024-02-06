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Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц вингера «Севильи» во время матча

Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц вингера «Севильи» во время матча
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Фанат «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц вингеру «Севильи» Лукасу Окампосу во время игры 23-го тура Ла Лиги.

Случилось это во время вбрасывания Окампосом аута в первом тайме. Сидевший на первом ряду трибун болельщик ткнул футболиста, готовившегося ввести мяч в игру. По завершении матча Окампос выразил недовольство произошедшим, заявив, что, если бы подобное случилось в женском футболе, реакция общественности не заставила бы себя ждать.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Надеюсь, Ла Лига отнесётся к этому серьёзно, как к расизму и подобным вещам. Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Вместе с тем я настаиваю, что эта глупость не может очернить репутацию болельщиков, которые вели себя достойно», — приводит слова Окампоса издание Estadio Deportivo.

Матча 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» завершился победой севильцев — 2:1.

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