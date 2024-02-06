Гуренко: зачем Лантратову переходить в «Спартак»? Это не «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новости в СМИ об интересе «Спартака» к голкиперу железнодорожников Илье Лантратову. По мнению экс-футболиста, вратарю нет смысла переходить в стан красно-белых, ведь он является первым номером в «Локомотиве».

«Стоит «Локомотиву» продавать Лантратова? Я думаю, он останется. А смысл ему что-то менять? В «Локомотиве» и «Спартаке» плюс-минус одинаковые условия. Зачем бегать из команды в команду? Тебе здесь доверяют, ты здесь номер один. Для чего куда-то переходить? Зарплаты сейчас везде более-менее одинаковые. Он же не переходит в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Да, есть «Зенит», но не всё решают деньги», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол».