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Гуренко: зачем Лантратову переходить в «Спартак»? Это не «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Гуренко: зачем Лантратову переходить в «Спартак»? Это не «Манчестер Юнайтед» или «Челси»
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Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новости в СМИ об интересе «Спартака» к голкиперу железнодорожников Илье Лантратову. По мнению экс-футболиста, вратарю нет смысла переходить в стан красно-белых, ведь он является первым номером в «Локомотиве».

«Стоит «Локомотиву» продавать Лантратова? Я думаю, он останется. А смысл ему что-то менять? В «Локомотиве» и «Спартаке» плюс-минус одинаковые условия. Зачем бегать из команды в команду? Тебе здесь доверяют, ты здесь номер один. Для чего куда-то переходить? Зарплаты сейчас везде более-менее одинаковые. Он же не переходит в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Да, есть «Зенит», но не всё решают деньги», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол».

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