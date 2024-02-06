Мостовой: согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что согласен с оценкой одного из самых великих игроков России.

«Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но её надо признавать. Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом три-пять лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провёл эти годы в Испании и не мог вернуться», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев ранее заявил, что спросил бы у Мостового: «Как стать таким же великим футболистом?».

В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру игрока. С конца августа он проходит обучение по специальной программе «А УЕФА+В УЕФА» в академии Российского футбольного союза (РФС).