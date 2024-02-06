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В агентстве, ведущем дела Файзуллаева, прокомментировали слухи об интересе «Баварии»

В агентстве, ведущем дела Файзуллаева, прокомментировали слухи об интересе «Баварии»
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Кахор Муминов, руководитель азиатских проектов компании ProSports Management, ведущей дела футболиста московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал слухи об интересе мюнхенской «Баварии» к игроку.

«Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но об интересе «Баварии» нам ничего не известно. Сейчас главное чуть отдохнуть и присоединиться к ЦСКА, чтобы готовиться к сезону», — сказал Муминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Файзуллаев заинтересовал немецкий гранд, который следил за узбеком ещё с выступлений за сборную Узбекистана до 23 лет. Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. А его рыночная стоимость составляет € 4 млн.

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