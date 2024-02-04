Тарханов считает, что игрой на Кубке Азии Файзуллаев заинтересовал клубы Европы

Российский тренер Александр Тарханов оценил выступление полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в Кубке Азии. Вчера, 3 февраля, сборная Узбекистана уступила Катару в 1/4 финала турнира. Сборная Катара оказалась точнее в серии пенальти — 3:2. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1.

«Конечно, Файзуллаев смог заинтересовать европейские команды благодаря игре на Кубке Азии, тем более у агента всё под контролем. Было бы более пристальное внимание, если бы они вышли в полуфинал или финал турнира. Ему не рано уходить, он в ЦСКА пришёл летом и сразу заиграл. Для хорошего футболиста адаптации не должно быть, должен прийти и сразу играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.