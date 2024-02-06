«Интер» и «Ювентус» оштрафованы на € 10 тыс. за стычку фанатов во время матча

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» оштрафованы на € 10 тыс. за стычку болельщиков команд во время матча 23-го тура итальянской Серии А (1:0), сообщает аккаунт Forza Juventus в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что после игры возле стадиона «Сан-Сиро» болельщики миланцев напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завёрнутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками «Ювентуса». По итогу итальянская полиция задержала около 50 болельщиков «Интера».

На данный момент после 22 сыгранных матчей Серии А «Интер» располагается на первом месте с 57 очками. «Ювентус» после 23 проведённых игр находится на второй строчке с 53 очками.