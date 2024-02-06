Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» и «Ювентус» оштрафованы на € 10 тыс. за стычку фанатов во время матча

«Интер» и «Ювентус» оштрафованы на € 10 тыс. за стычку фанатов во время матча
Аудио-версия:
Комментарии

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» оштрафованы на € 10 тыс. за стычку болельщиков команд во время матча 23-го тура итальянской Серии А (1:0), сообщает аккаунт Forza Juventus в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что после игры возле стадиона «Сан-Сиро» болельщики миланцев напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завёрнутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками «Ювентуса». По итогу итальянская полиция задержала около 50 болельщиков «Интера».

На данный момент после 22 сыгранных матчей Серии А «Интер» располагается на первом месте с 57 очками. «Ювентус» после 23 проведённых игр находится на второй строчке с 53 очками.

Материалы по теме
Болельщики «Интера» напали на полицейских после матча с «Ювентусом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android