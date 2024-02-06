«Рубин» в товарищеском матче уступил болгарской «Арде»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Арда», представляющая Болгарию. Команды играли на стадионе отеля «Камелья Коллекшн» в Анталье (Турция). Матч начался в 17:00 по московскому времени. «Рубин» потерпел поражение от болгарской команды — 1:2.

«Арда» открыла счёт на 29-й минуте. Голом отметился форвард Томислав Йорданов. Через девять минут нападающий оформил дубль, поразив ворота казанцев с 11-метровой отметки. Ещё до перерыва «Рубин» сумел отыграть один мяч усилиями защитника Алексея Грицаенко. Во втором тайме командам не удалось забить. Матч так и завершился — победа болгарского клуба со счётом 2:1.

Для «Рубина» этот товарищеский матч стал уже пятым на зимних сборах. До этого казанцы обыгрывали сербский «Напредак» (5:2) и болгарскую «Славию» (3:1), а также уступили болгарскому «Ботеву» (0:1) и астраханскому «Волгарю» (0:2).