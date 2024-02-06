Червиченко: команда, в которую придёт Джикия, обретёт абсолютную стабильность в обороне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Команда, в которую придёт Джикия, обретёт абсолютную стабильность в обороне. Любой команде он подойдёт. Конечно, Георгий уже не такой быстрый и вряд ли обгонит нападающего. Но он играет головой. Джикия ещё и парень на режиме, поэтому точно будет в порядке. Отпустить его так — очередная спартаковская глупость и непрофессиональность тех, кто принимает решения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.