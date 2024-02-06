Рианчо: «Барселона» больше, чем Месси, а «Спартак» больше, чем Джикия

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал на тему того, может ли центральный защитник красно-белых Георгия Джикия остаться в московском клубе. Напомним, трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Ситуация с Джикией сложная для менеджмента «Спартака». Георгий — многолетний капитан и важная фигура красно-белых последних лет. Но надо понимать, что в футболе клуб всегда значит больше, чем игрок. Это касается даже самых великих футболистов.

«Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией — не исключение. В конечном счёте «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остаётся за клубом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.