Мёнье разорвал контракт с дортмундской «Боруссией» и перейдёт в «Трабзонспор» — Тавольери

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье разорвал контракт с немецким клубом и перейдёт в турецкий «Трабзонспор», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгиец подпишет контракт с турецким клубом до лета 2025 года. Кроме того, до конца сезона «шмели» будут продолжать выплачивать зарплату Мёнье.

Напомним, контракт 32-летнего Мёнье с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту от миланского «Интера», однако трансферное окно в Италии уже закрылось.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за немцев всего в девяти матчах во всех турнирах, где провёл на поле 648 минут и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мёнье в € 2,5 млн.