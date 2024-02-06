Мёнье разорвал контракт с дортмундской «Боруссией» и перейдёт в «Трабзонспор» — Тавольери

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье разорвал контракт с немецким клубом и перейдёт в турецкий «Трабзонспор», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, бельгиец подпишет контракт с турецким клубом до лета 2025 года. Кроме того, до конца сезона «шмели» будут продолжать выплачивать зарплату Мёнье.
Напомним, контракт 32-летнего Мёнье с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту от миланского «Интера», однако трансферное окно в Италии уже закрылось.
В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за немцев всего в девяти матчах во всех турнирах, где провёл на поле 648 минут и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мёнье в € 2,5 млн.