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«Трабзонспор» интересуется игроком «Боруссии» Тома Мёнье — Ягыз Сабунчуоглу

«Трабзонспор» интересуется игроком «Боруссии» Тома Мёнье — Ягыз Сабунчуоглу
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Защитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, контракт 32-летнего Мёнье с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту от миланского «Интера», однако трансферное окно в Италии уже закрылось.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за немцев всего в девяти матчах во всех турнирах, где провёл на поле 648 минут и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мёнье в € 2,5 млн.

После 24 сыгранных матчей в турецкой Суперлиге «Трабзонспор» набрал 37 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.

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