Тренер «Сочи» Морено: изучаю русский язык, ведь нужно уважать страну, в которую ты приехал

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что изучает русский язык.

«Да, я изучаю русский язык? Что могу сказать? Команда, привет, как дела? Меня зовут Роберт, моя фамилия Морено, берёзки (смеётся), вперёд, назад (все эти слова Морено произнёс по-русски. — Прим. «Чемпионата»).

Я знаю некоторые слова, которые касаются футбола. Стараюсь уделять 30-60 минут в день на изучение русского языка, потому что нужно уважать ту страну, в которую ты приехал. Чтобы лучше её понимать, нужно изучать язык», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

Напомним, 15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, выступающим в чемпионате Франции «Монако» и испанской «Гранадой».