Экс-тренер Испании Морено: «Сочи» — хороший вариант для продолжения моей карьеры

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что нынешний клуб является хорошим вариантом для продолжения карьеры.

«В ноябре-декабре 2023 года впервые узнал об интересе со стороны «Сочи». Когда мне сообщают об интересе со стороны какой-либо команды, то я начинаю её изучать, анализировать и лишь затем принимаю решение.

Переговорный процесс занял 2-3 недели. Попросил такое количество времени, чтобы проанализировать команду, посмотреть матчи прошлого сезона. Затем я связался со спортивным директором «Сочи», который подробно рассказал мне пожелания от клуба. Я также выразил свои пожелания и видение. Только после этого я приехал сюда, чтобы познакомиться с инфраструктурой клуба и принять решение.

Для того, чтобы принять решение, нужно учитывать не один фактор, а их совокупность, такие как анализ команды, её состав, город, где она выступает и, что немаловажно, что об этом решении думает семья.

Я разговаривал со своей семьей, и мы вместе приняли решение, что «Сочи» — хороший вариант для продолжения моей тренерской карьеры», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.