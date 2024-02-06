Олич: у Файзуллаева будут предложения, если он продолжит демонстрировать высокий уровень

Экс-форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич высказался об интересе мюнхенцев к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву. Напомним, 20-летний хавбек не так давно помог своей сборной — национальной команде Узбекистана — добраться до 1/4 финала Кубка Азии.

«По поводу интереса «Баварии» к Файзуллаеву я пока ничего не знаю. Если мюнхенцы следят за ним, то это говорит о его уровне, но ему важно проявить себя на протяжении нескольких сезонов. После этого можно будет серьёзно обсуждать интерес к игроку не только от «Баварии», но и от других больших клубов.

Заметно, что Аббосбек обладает хорошими качествами. Он футболист, который сразу попал в основной состав ЦСКА, приехав из Узбекистана, демонстрирует при этом высокий уровень. Если Файзуллаев так и продолжит, то я уверен, что у него будет много предложений из разных стран», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» летом прошлого года за € 500 тысяч. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.