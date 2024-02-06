Южная Корея не выигрывает Кубок Азии с 1960 года

Завершился полуфинальный матч Кубка Азии — 2024, в котором встречались сборные Иордании и Южной Кореи. Команды играли на стадионе « Ахмед бин Али» в Аль-Райана (Катар). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Иордании удалось добиться сенсационной победы — 2:0. Таким образом, корейцы не смогли пробиться в финал турнира.

Южная Корея не может выиграть Кубок Азии на протяжении 64 лет. В последний раз команде удавалось победить на континентальном первенстве в далёком 1960-м году. После этого корейцы четырежды выходили в финал соревнования, однако уступали командам Ирана (1:2), Кувейта (0:3), Саудовской Аравии (0:0, 3:4 по пен.) и Австралии (1:2).

Отметим, что Иордания вышла в финал Кубка Азии впервые в своей истории. Ранее сборная не проходила дальше четвертьфинала.