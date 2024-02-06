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«Интер» договорился с Зелиньским о переходе на правах свободного агента — Романо

«Интер» договорился с Зелиньским о переходе на правах свободного агента — Романо
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«Интер» достиг договорённости с полузащитником «Наполи» Пётром Зелиньским и его представителями о переходе на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали потенциальный контракт, который будет подписан в ближайшие дни. «Интер» планирует объявить о сделке до конца текущего месяца. Отмечается, что миланцы также подпишут на правах свободного агента форварда «Порту» Мехди Тареми.

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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