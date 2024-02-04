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Гендиректор «Интера»: Зелиньски обладает всеми качествами, чтобы стать нашим игроком

Гендиректор «Интера»: Зелиньски обладает всеми качествами, чтобы стать нашим игроком
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном подписании полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньского на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист сборной Польши отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Отмечалось, что неаполитанцы предложили Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон).

«Зелински обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать частью нашей команды. Да, мы действительно рассматриваем подписание контракта с этим игроком как со свободным агентом. Если мы сможем осуществить подобную сделку, то будем счастливы. В противном случае ему придётся искать другие варианты», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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