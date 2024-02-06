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Источник: форвард «Рубина» Фамейе близок к переходу в «Балтику»

Источник: форвард «Рубина» Фамейе близок к переходу в «Балтику»
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Ганский нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе близок к переходу в калининградскую «Балтику», сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, балтийцы рассматривают форварда в качестве приоритетного варианта усиления атаки. При этом Фамейе впервые отсутствовал в заявке «Рубина» на товарищеский матч с болгарской «Ардой» (0:2). Источники «Чемпионата» также подтверждают информацию о возможном переходе Фамейе в «Балтику».

Напомним, 26-летний форвард перебрался в Россию из белоруской «Белшины» летом 2019 года. Фамейе изначально выступал за «Оренбург», а летом 2022 года присоединился к казанскому клубу. В нынешнем сезоне Джоэль сыграл за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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