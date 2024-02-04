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«Балтика» приобрела Капленко, выплатив «Оренбургу» отступные в размере € 1,6 млн

«Балтика» приобрела Капленко, выплатив «Оренбургу» отступные в размере € 1,6 млн
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Калининградская «Балтика» активировала опцию выкупа 24-летнего полузащитника «Оренбурга» Кирилла Капленко за € 1,6 млн. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в скором времени Капленко прибудет в расположение «Балтики» для того, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с командой.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

После 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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