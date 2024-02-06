Советник правления «Твенте»: Угальде в «Спартаке» будет выступать на высшем уровне

Советник правления «Твенте» Ян Стройер заявил, что новый нападающий «Спартака» Манфред Угальде будет выступать в стане красно-белых на высшем уровне.

«Могут ли у Угальде возникнуть проблемы с адаптацией из-за холода и новой обстановки? Да, там холодно, но я не думаю, что у него могут возникнуть какие-то сложности при адаптации в России. Человек приехал издалека, из Коста-Рики. Я жду, что он освоится в кратчайшие сроки. Это футболист с прекрасной ментальностью. Не сомневаюсь в том, что в «Спартаке» он будет выступать на высшем уровне», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.