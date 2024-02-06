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«Спартак» внёс в заявку в РПЛ нападающего Угальде

«Спартак» внёс в заявку в РПЛ нападающего Угальде
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Московский «Спартак» внёс в заявку в РПЛ нового нападающего команды Манфреда Угальде. Футболист будет выступать под 9-м игровым номером, сообщает сайт Российской Премьер-Лиги.

Фото: Сайт РПЛ

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей РПЛ сезона-2023/2024 располагается на пятом месте, набрав 30 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого в своём активе 38 очков. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

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