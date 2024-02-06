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Игрок «Барселоны» Канселу назвал самого сложного соперника, против которого играл

Игрок «Барселоны» Канселу назвал самого сложного соперника, против которого играл
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Защитник испанской «Барселоны» Жоау Канселу назвал самого сложного соперника, против которого играл в своей карьере.

«Против какого соперника было сложнее всего играть — Мбаппе? Нет, Неймар. Но не просто Неймар, не тот, что в «ПСЖ». Я столкнулся с лучшим Неймаром, который был в «Барселоне», — приводит слова Канселу аккаунт Som I Serem FCB в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Неймар перешёл в «Барселону» в 2013 году, в составе которой дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В 2017 году Неймар принял приглашение французского клуба «ПСЖ» и выступал за него на протяжении шести лет.

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