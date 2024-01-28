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Растолстевший Неймар появился на публике

Растолстевший Неймар появился на публике
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Растолстевший футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар появился на публике в одном из ночных клубов.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023 года Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован и поэтому не сможет играть до конца сезона. В связи с чем активность игрока снизилась.

Позже сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» исключил 31-летнего бразильца из заявки, чтобы освободить место в составе для новичка защитника Ренана Лоди. В нынешнем сезоне Неймар сыграл пять матчей, где забил один мяч и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, а рыночная стоимость бразильца составляет € 45 млн.

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