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«Милан» нацелен на подписание капитана «Наполи»

«Милан» нацелен на подписание капитана «Наполи»
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Фланговый защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы «россонери» летом предпримут попытки по подписанию 30-летнего игрока обороны сборной Италии. Отмечается, что трансфер Ди Лоренцо будет более вероятен, если «Милан» возглавит Антонио Конте. Экс-наставник «Челси» является большим поклонником таланта защитника.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «партенопейцев» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее стало известно о договорённости «Интера» с ещё одним игроком «Наполи» о переходе по окончании сезона на правах свободного агента.

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